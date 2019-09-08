رضوى الشربيني: وإنتى في قمة السعادة ماتوعديش حد بحاجة .. فيديو

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"،



ونشرت رضوى الشربينى مقطع فيديو لها من برنامج "هي وبس" قائلة: "وانتى في قمة الغضب ماتاخديش قرار وانتى في قمة السعادة ماتوعديش حد بحاجة، نصيحتك في السر اسمها نصيحة، نصيحتك في العلن اسمها فضيحة، ماتبكيش على مخدتك لان البكاء مش هيغير شيء لو عايزة تبكى ابكى على سجادتك وربنا هيرزقك من حيث لاتحتسبي، تنفسي لا اله الا الله واستغفرى بمحمد رسول الله".



وحققت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.



وبدأت قناة CBC سفرة، عرض الموسم الجديد من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، من يوم الخميس الماضي.



يذاع برنامج "هي وبس" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما عرضت "سفرة" برومو البرنامج والذي ظهرت خلاله رضوى الشربيني على متن مركب نيلية، وتؤكد عودتها بموسم جديد وحلقات جديدة من البرنامج.