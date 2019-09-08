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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السميط.. بأبسط مكونات وأقل التكاليف

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:45 ص
طريقة عمل السميط
طريقة عمل السميط
آية التيجي
يمكن تقديم السميط بالعديد من الطرق المختلفة، إلا أن الشيف نونا قدمته بطريقة غير مكلفة.

وقت التحضير:٤٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٧٥ دقيقة
الكمية: ٦ أشخاص

ويعتبر السميط من المعجنات المصرية القديمة، حيث كان يباع السميط في الحدائق وعلى النيل، وهي اكلة مميزة، ولذيذة للغاية، واليم طريقة عمل السميط..

طريقة عمل السميط

مقادير السميط:

4كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
بيضة
ربع كوب زيت
كوب حليب دافئ
ماء دافئ للعجن

(للوجه)

4 كوب سمسم محمص
4 أصفر بيض
4 ملعقة كبيرة حليب

طريقة عمل السميط:

١-  نضع كل المكونات الجافة ونقلبها ثم ننزل عليها بالزيت ونخلط ثم ننزل بالحليب.

٢- نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية ولينة وإذا احتاجت للماء ننزل بالتدريج ونضعها في طبق غويط وندهنها زيت.

٣- نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها ثم نبدأ بتشكيل العجين كرات ونتركها ترتاح ثم نبدأ بعملها حبل، ونبدأ بلف العجينة شكل السميط.

 ٤- ثم نضعه في صاج أو صينية مدهونة بالزيت وندهن الوجه بالبيض والحليب، ونرش السمسم على الوجه ونتركه حتى يختمر مرة أخرى.

٥-  ثم نضعه بفرن مشغل سابقًا على درجة 180 حتى يصل للون الذهبي الجميل.

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