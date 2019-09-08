طريقة عمل السميط.. بأبسط مكونات وأقل التكاليف

يمكن تقديم السميط بالعديد من الطرق المختلفة، إلا أن الشيف نونا قدمته بطريقة غير مكلفة.
وقت التحضير:٤٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٧٥ دقيقة
الكمية: ٦ أشخاص
ويعتبر السميط من المعجنات المصرية القديمة، حيث كان يباع السميط في الحدائق وعلى النيل، وهي اكلة مميزة، ولذيذة للغاية، واليم طريقة عمل السميط..
طريقة عمل السميط
مقادير السميط:
4كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
بيضة
ربع كوب زيت
كوب حليب دافئ
ماء دافئ للعجن
(للوجه)
4 كوب سمسم محمص
4 أصفر بيض
4 ملعقة كبيرة حليب
طريقة عمل السميط:
١- نضع كل المكونات الجافة ونقلبها ثم ننزل عليها بالزيت ونخلط ثم ننزل بالحليب.
٢- نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية ولينة وإذا احتاجت للماء ننزل بالتدريج ونضعها في طبق غويط وندهنها زيت.
٣- نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها ثم نبدأ بتشكيل العجين كرات ونتركها ترتاح ثم نبدأ بعملها حبل، ونبدأ بلف العجينة شكل السميط.
٤- ثم نضعه في صاج أو صينية مدهونة بالزيت وندهن الوجه بالبيض والحليب، ونرش السمسم على الوجه ونتركه حتى يختمر مرة أخرى.
٥- ثم نضعه بفرن مشغل سابقًا على درجة 180 حتى يصل للون الذهبي الجميل.
وقت التحضير:٤٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٧٥ دقيقة
الكمية: ٦ أشخاص
ويعتبر السميط من المعجنات المصرية القديمة، حيث كان يباع السميط في الحدائق وعلى النيل، وهي اكلة مميزة، ولذيذة للغاية، واليم طريقة عمل السميط..
طريقة عمل السميط
مقادير السميط:
4كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
بيضة
ربع كوب زيت
كوب حليب دافئ
ماء دافئ للعجن
(للوجه)
4 كوب سمسم محمص
4 أصفر بيض
4 ملعقة كبيرة حليب
طريقة عمل السميط:
١- نضع كل المكونات الجافة ونقلبها ثم ننزل عليها بالزيت ونخلط ثم ننزل بالحليب.
٢- نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية ولينة وإذا احتاجت للماء ننزل بالتدريج ونضعها في طبق غويط وندهنها زيت.
٣- نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها ثم نبدأ بتشكيل العجين كرات ونتركها ترتاح ثم نبدأ بعملها حبل، ونبدأ بلف العجينة شكل السميط.
٤- ثم نضعه في صاج أو صينية مدهونة بالزيت وندهن الوجه بالبيض والحليب، ونرش السمسم على الوجه ونتركه حتى يختمر مرة أخرى.
٥- ثم نضعه بفرن مشغل سابقًا على درجة 180 حتى يصل للون الذهبي الجميل.