طريقة عمل السميط.. بأبسط مكونات وأقل التكاليف

يمكن تقديم السميط بالعديد من الطرق المختلفة، إلا أن الشيف نونا قدمته بطريقة غير مكلفة.



وقت التحضير:٤٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٧٥ دقيقة

الكمية: ٦ أشخاص



ويعتبر السميط من المعجنات المصرية القديمة، حيث كان يباع السميط في الحدائق وعلى النيل، وهي اكلة مميزة، ولذيذة للغاية، واليم طريقة عمل السميط..



طريقة عمل السميط



مقادير السميط:



4كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

بيضة

ربع كوب زيت

كوب حليب دافئ

ماء دافئ للعجن



(للوجه)



4 كوب سمسم محمص

4 أصفر بيض

4 ملعقة كبيرة حليب



طريقة عمل السميط:



١- نضع كل المكونات الجافة ونقلبها ثم ننزل عليها بالزيت ونخلط ثم ننزل بالحليب.



٢- نعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية ولينة وإذا احتاجت للماء ننزل بالتدريج ونضعها في طبق غويط وندهنها زيت.



٣- نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها ثم نبدأ بتشكيل العجين كرات ونتركها ترتاح ثم نبدأ بعملها حبل، ونبدأ بلف العجينة شكل السميط.



٤- ثم نضعه في صاج أو صينية مدهونة بالزيت وندهن الوجه بالبيض والحليب، ونرش السمسم على الوجه ونتركه حتى يختمر مرة أخرى.



٥- ثم نضعه بفرن مشغل سابقًا على درجة 180 حتى يصل للون الذهبي الجميل.