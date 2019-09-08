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ثقافة

عرض كنوز معهد البحوث الفلكية في المتحف الإسلامي.. صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:06 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
افتتح متحف الفن الإسلامي، أمس، المعرض المؤقت (في فلك يسبحون) بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلون.

المعرض جاء تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بمناسبة العام الهجري الجديد، وافتتحه أمال صديق نيابة عن رئيس القطاع ود.ممدوح عثمان مدير عام المتحف ود.جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.

المعرض شهده نخبة من المعهد الفلكي ولفيف من أساتذة الجامعات، وتضمن عرض أدوات فلكية علمية يحتفظ بها متحف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وعقب ذلك، تم افتتاح معرض لنادي علوم الاطفال تحت مسمي"أبدع اكتشف" لعرض اختراعات وابتكارات للاطفال.
عرض كنوز معهد البحوث الفلكية في المتحف الإسلامي.. صور
عرض كنوز معهد البحوث الفلكية في المتحف الإسلامي.. صور
عرض كنوز معهد البحوث الفلكية في المتحف الإسلامي.. صور
عرض كنوز معهد البحوث الفلكية في المتحف الإسلامي.. صور
عرض كنوز معهد البحوث الفلكية في المتحف الإسلامي.. صور

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