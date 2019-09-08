أمريكي يركن سيارته في المطبخ.. تعرف على السبب

قام باتريك إلدريدج أمريكي الجنسية ويقيم في جاكسونفيل بولاية فلوريدا ببركن سيارته في مطبخ شقته وهي من نوع Smart.



وقد نشرت زوجته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور للسيارة وهي مركونة داخل المطبخ، وقالت فيه أن زوجها يشعر بالخوف من أن تطير سيارته لذلك ركنها داخل مطبخ منزلهم.



جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية قد أمرت بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية , بعد مواصلة إعصار دوريان تقدمه نحو الولايات المتحدة، وانتشار صور تدميره لعدد من جزر الباهاما، وارتفاع الأمواج حتى أسطح المنازل الخشبية، مما أدى لتدمير القوارب والسيارات وأي شيء في مساره.