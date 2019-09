بالصور.. اعرفي موضة الخواتم

View this post on Instagram

الخواتم الـ boho من ترندات اكسسوار الصيف ومكملة من المواسم اللي فاتت ممكن تلبسي خواتم رفيعة كتير بأحجام متنوعة في إيد واحدة أو خاتم كبير مع خاتم أو اتنين رفيعين عشان تظهري بستايل كاجوال للمناسبات الدهب الأصفر والأحمر موضة جدا، خصوصا في الخواتم الكبيرة، كمان الفصوص الملونة ترندي جدا