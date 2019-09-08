بالصور.. اعرفي موضة الخواتم

لا تكتمل أناقة أي قطعة ملابس دون الإكسسوارات فهي تعتبر عصب المظهر الخارجي للفتيات، فمن دونهم تعتبر الإطلالة منقوصة وغير مكتملة.ولعل أهم قطع الاكسسوارات التي لا غنى عنها هي الخواتم، فهي تعطي مظهر مختلف للملابس، كما إن هناك أكثر من موضة للخواتم.فخواتم الـ boho الإكسسوارات احتلت منصة الموضة بشكل كبير خلال موسم الصيف الماضي ومستمرة معنا حتى هذا الموسم وحتى الشتاء.وهتاك أكثر من طريقة لارتداء الخواتم، فممكن أن ترتدي أكثر من خاتم رفيع في أصابع اليد، أو ارتداء مجموعة من الخواتم بأحجام مختلفة.وكذلك يمكنك ارتداء خاتم كبير مع خاتم أوثتين من الخواتم الرفيعة وصغيرة، وذلك لتظهري بمظهر كاجوال وعصري.أما بالنسبة للمناسبات فاختار فاهتمي باختيار خواتم الدهب الأصفر والأحمر، فهي موضة هذا العام وتحديدًا الخواتم الكبيرة ذات الفصوص الملونة .