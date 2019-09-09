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تعليم

وضع حجر الأساس لـ مستشفى طب الأسنان بجامعة عين شمس.. غدا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:17 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
قســـم التعليــــم
يشهد غدا الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان وضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة وكلاء كلية طب الأسنان ولفيف من أساتذة الكلية والشخصيات العامة.

كما سيتم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة والتي تشمل 25 ماكينة ملحق بها الأشعة وغرف التمريض وتخدم طلاب الامتياز بالكلية وكذلك طلاب الامتياز بكليات طب الأسنان بالجامعات الأخرى.

وسيتم أيضًا افتتاح وحدة التعقيم المركزي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والذي تم إنشائه طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وتعتبر هذه الوحدة أحد أهم إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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