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رياضة

صالات المنيا يتعاقد مع الحاوي على ممدوح لمدة 3 مواسم.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
واصل الجهاز الفني لفريق كرة الصالات بنادي المنيا صفقاته ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز، وضم خامس اللاعبين الجدد.

وقال ياسر مصطفى مدير الكرة بالفريق انه تم التعاقد مع اللاعب علي ممدوح لاعب نادي شبان أسيوط السابق لمدة ٣ مواسم، حيث شارك من قبل في ٣ مواسم بالدوري الممتاز، و٤ مواسم بالقسم الثاني، ولعب كذلك بفرق كرة القدم لأندية الأومنيوم وبترول اسيوط ، الاسمنت و ناصر ملوي.

وأوضح ياسر مصطفى ان اللاعب يعد من العناصر القوية واضافة جيدة للفريق ضمن التدعيمات التي تجرى استعدادا لمواجهة فرق الممتاز " أ " .

جاء توقيع اللاعب بحضور المشرف على فريق كرة الصالات ا.هاني صدقي عضو مجلس الادارة، ورضا أحمد إداري الفريق.

يذكر أن فريق المنيا ضم ٤ صفقات أخرى هذا الموسم وهم: عبد الرحمن أمين وبيشوي ادوارد ، ومحمد سيد، و الحارس " أيمن جمال لالا، بالاضافة إلى تجديد التعاقد مع ٧ لاعبين آخرين.

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