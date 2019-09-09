أرقام قياسية جديدة في الوادي الجديد.. تعاون بين المحافظة وموسوعة جينيس للترويج العالمي

الـتقى الـیوم مـحافـظ الـوادي الجـدیـد الـلواء محـمد الـزمـلوط، بـالـرئـیس الـتنفیذي للشـریـك الـرسـمي لـجینیس لـلأرقـام الـقیاسـیة الـعالـمیة بـمصر أحـمد مـقلد، لبحث الترويج للمحافظة.



وأكـد الـطرفـان عـلى أھـمیة الـتعاون فـیما بـینھما فـي الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتى تـقیمھا جـینیس فـي مـصر، فـي إطـار خـطتھ لـلتنمیة بـالـمحافـظة والـتي تسـتهدف الـتسویـق لـمنتجات الـمحافـظة الـزراعـیة عـالـمیًا بـالإضـافـة إلـي تـرویـج الـمحافـظة كـوجـهة سیاحیة عالمیة.



وأكـد اللواء محمد الزملوط– إن مـحافـظة الـوادي الجـدیـد حـریـصة عـلى الـتعاون مـع كـل الـمؤسـسات الـدولـیة والهـیئات الـمختلفة الـتي یـمكن أن یـتم الاسـتفادة مـن نـشاطـها فـي الـترویـج لـلمحافـظة عـالـمیًا كجـزء مـن السیاحة المصریة الغنیة، بالإضافة إلى منتجاتھا الزراعیة المتمیزة.



وأضـاف قائلا : نقوم بالتنسيق الكامل مع المحافظة مـن أجـل إقـامـة الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتي یـمكن أن یـكون لـها مـردود إیـجابـي جـاذب للسـیاحـة مـن الأسواق المختلفة للمقصد السیاحي المصري.



ومـن جـانبه ، أشـاد أحـمد مـقلد بـالـتعاون الـكبیر واللافـت مـن مـحافـظة الـوادي الجـدیـد وحـرص الـمحافـظ عـلى التنسـیق الـكامـل مـع جـینیس، مـؤكـدا أن هـناك الـعدیـد مـن الـفعالـیات والـمناسـبات الـتي سـیتم إقـامـتھا ویـتم الـترتـیب لـھا فـعلیًا فـي الـوقـت الـحالـي مـن أجـل الـترویـج لاسـم مـحافـظة الـوادي الجـدیـد عـلى الـصعید الـعالـمي، وتـعریـف الـعالـم بـها وبـأنشـطتها مـن خـلال تحـطیمها لأرقـام قـیاسـیة عـالـمیة، وأوضـح مـقلد أن اللواء محمد الزملوط أكد على التطور الهائل للمحافظة زراعیًا وأھمیة تسویق ذلك عالمیًا.



وأشـار مـقلد إلـى أن مـثل تـلك الـفعالـیات سـیكون لها انـعكاس إیـجابـي ومـردود عـال عـلى الـترویـج لـمصر عـامـةً والـمحافـظة خـاصـةً، لتحسـین الـصورة الـذھـنیة عـن مـصر وتـقدیـمها بـصورتها الـحقیقیة لـلعالـم ومـا تـتمتع بـه مـن أمـن وأمـان ووفـرة فـي الـعدیـد مـن الـمنتجات ذات الـجودة الـعالـیة لـلتصدیـر لـلأسـواق العالمية.