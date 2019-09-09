أرقام قياسية جديدة في الوادي الجديد.. تعاون بين المحافظة وموسوعة جينيس للترويج العالمي

الـتقى الـیوم مـحافـظ الـوادي الجـدیـد الـلواء محـمد الـزمـلوط، بـالـرئـیس الـتنفیذي للشـریـك الـرسـمي لـجینیس لـلأرقـام الـقیاسـیة الـعالـمیة بـمصر أحـمد مـقلد، لبحث الترويج للمحافظة.
وأكـد الـطرفـان عـلى أھـمیة الـتعاون فـیما بـینھما فـي الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتى تـقیمھا جـینیس فـي مـصر، فـي إطـار خـطتھ لـلتنمیة بـالـمحافـظة والـتي تسـتهدف الـتسویـق لـمنتجات الـمحافـظة الـزراعـیة عـالـمیًا بـالإضـافـة إلـي تـرویـج الـمحافـظة كـوجـهة سیاحیة عالمیة.
وأكـد اللواء محمد الزملوط– إن مـحافـظة الـوادي الجـدیـد حـریـصة عـلى الـتعاون مـع كـل الـمؤسـسات الـدولـیة والهـیئات الـمختلفة الـتي یـمكن أن یـتم الاسـتفادة مـن نـشاطـها فـي الـترویـج لـلمحافـظة عـالـمیًا كجـزء مـن السیاحة المصریة الغنیة، بالإضافة إلى منتجاتھا الزراعیة المتمیزة.
وأضـاف قائلا : نقوم بالتنسيق الكامل مع المحافظة مـن أجـل إقـامـة الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتي یـمكن أن یـكون لـها مـردود إیـجابـي جـاذب للسـیاحـة مـن الأسواق المختلفة للمقصد السیاحي المصري.
ومـن جـانبه ، أشـاد أحـمد مـقلد بـالـتعاون الـكبیر واللافـت مـن مـحافـظة الـوادي الجـدیـد وحـرص الـمحافـظ عـلى التنسـیق الـكامـل مـع جـینیس، مـؤكـدا أن هـناك الـعدیـد مـن الـفعالـیات والـمناسـبات الـتي سـیتم إقـامـتھا ویـتم الـترتـیب لـھا فـعلیًا فـي الـوقـت الـحالـي مـن أجـل الـترویـج لاسـم مـحافـظة الـوادي الجـدیـد عـلى الـصعید الـعالـمي، وتـعریـف الـعالـم بـها وبـأنشـطتها مـن خـلال تحـطیمها لأرقـام قـیاسـیة عـالـمیة، وأوضـح مـقلد أن اللواء محمد الزملوط أكد على التطور الهائل للمحافظة زراعیًا وأھمیة تسویق ذلك عالمیًا.
وأشـار مـقلد إلـى أن مـثل تـلك الـفعالـیات سـیكون لها انـعكاس إیـجابـي ومـردود عـال عـلى الـترویـج لـمصر عـامـةً والـمحافـظة خـاصـةً، لتحسـین الـصورة الـذھـنیة عـن مـصر وتـقدیـمها بـصورتها الـحقیقیة لـلعالـم ومـا تـتمتع بـه مـن أمـن وأمـان ووفـرة فـي الـعدیـد مـن الـمنتجات ذات الـجودة الـعالـیة لـلتصدیـر لـلأسـواق العالمية.
وأكـد الـطرفـان عـلى أھـمیة الـتعاون فـیما بـینھما فـي الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتى تـقیمھا جـینیس فـي مـصر، فـي إطـار خـطتھ لـلتنمیة بـالـمحافـظة والـتي تسـتهدف الـتسویـق لـمنتجات الـمحافـظة الـزراعـیة عـالـمیًا بـالإضـافـة إلـي تـرویـج الـمحافـظة كـوجـهة سیاحیة عالمیة.
وأكـد اللواء محمد الزملوط– إن مـحافـظة الـوادي الجـدیـد حـریـصة عـلى الـتعاون مـع كـل الـمؤسـسات الـدولـیة والهـیئات الـمختلفة الـتي یـمكن أن یـتم الاسـتفادة مـن نـشاطـها فـي الـترویـج لـلمحافـظة عـالـمیًا كجـزء مـن السیاحة المصریة الغنیة، بالإضافة إلى منتجاتھا الزراعیة المتمیزة.
وأضـاف قائلا : نقوم بالتنسيق الكامل مع المحافظة مـن أجـل إقـامـة الـعدیـد مـن الـمناسـبات الـتي یـمكن أن یـكون لـها مـردود إیـجابـي جـاذب للسـیاحـة مـن الأسواق المختلفة للمقصد السیاحي المصري.
ومـن جـانبه ، أشـاد أحـمد مـقلد بـالـتعاون الـكبیر واللافـت مـن مـحافـظة الـوادي الجـدیـد وحـرص الـمحافـظ عـلى التنسـیق الـكامـل مـع جـینیس، مـؤكـدا أن هـناك الـعدیـد مـن الـفعالـیات والـمناسـبات الـتي سـیتم إقـامـتھا ویـتم الـترتـیب لـھا فـعلیًا فـي الـوقـت الـحالـي مـن أجـل الـترویـج لاسـم مـحافـظة الـوادي الجـدیـد عـلى الـصعید الـعالـمي، وتـعریـف الـعالـم بـها وبـأنشـطتها مـن خـلال تحـطیمها لأرقـام قـیاسـیة عـالـمیة، وأوضـح مـقلد أن اللواء محمد الزملوط أكد على التطور الهائل للمحافظة زراعیًا وأھمیة تسویق ذلك عالمیًا.
وأشـار مـقلد إلـى أن مـثل تـلك الـفعالـیات سـیكون لها انـعكاس إیـجابـي ومـردود عـال عـلى الـترویـج لـمصر عـامـةً والـمحافـظة خـاصـةً، لتحسـین الـصورة الـذھـنیة عـن مـصر وتـقدیـمها بـصورتها الـحقیقیة لـلعالـم ومـا تـتمتع بـه مـن أمـن وأمـان ووفـرة فـي الـعدیـد مـن الـمنتجات ذات الـجودة الـعالـیة لـلتصدیـر لـلأسـواق العالمية.