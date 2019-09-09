ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:55 م
20 صورة من حريق وكالة
20 صورة من حريق وكالة البلح
رامى المهدي
اندلع اليوم حريق هائل داخل محل تجاري بوكالة البلح بوسط البلد حيث تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع والرعب لدى أصحاب المحلات في المنطقة.

تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح بحى بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف، وتم محاصرة كرات اللهب التى التهمت المحل بالكامل المكون من طابقين ، ولم تمتد النيران إلى باقى المحلات المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد
شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سيارات إطفاء يسيطرون على حريق ورشة فى مدينة نصر

ننشر أول صور من حريق ورشة سيارات في مدينة نصر

إخماد حريق التهم طابقين بمبنى إداري في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة

10 سيارات إطفاء تكافح حريق التهم محل مفروشات بوكالة البلح

العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو

شاهد.. حالة من الفزع في وكالة البلح بسبب حريق هائل

ترشيحاتنا

بيراميدز يصارع على الهبوط.. آخر توقعات رضا عبدالعال

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

10 سيارات إطفاء تكافح حريق التهم محل مفروشات بوكالة البلح

العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو

رغم خسارة كأس مصر .. فرج عامر يوجه رسالة نارية للمدير الفنى لـ بيراميدز

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها