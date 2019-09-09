شاهد..20 صورة من حريق وكالة البلح.. فزع ورعب فى وسط البلد

اندلع اليوم حريق هائل داخل محل تجاري بوكالة البلح بوسط البلد حيث تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع والرعب لدى أصحاب المحلات في المنطقة.



تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح بحى بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف، وتم محاصرة كرات اللهب التى التهمت المحل بالكامل المكون من طابقين ، ولم تمتد النيران إلى باقى المحلات المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

