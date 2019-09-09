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مرأة

5 تسريحات بسيطة للشعر الطويل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:29 م
الشعر الطويل
الشعر الطويل
قسم المراة
كشف موقع بلود سكاي عن 5 تسريحات بسيطه للشعر الطويل ، فالشعر الطويل جذاب يمكن لطريقة تصفيفه أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهرك.

وإليكم الـ 5 تسريحات:

1- المموج الهادئ
ويمكن ان تستخدم هذه التسريحات في المناسبات الرسميه لانها تعطي مظهر لائق ، بالاضافه انها لا تستغرق وقتا طويل في إعدادها. 

2- ذيل الحصان
من اسرع واسهل التسريحات واكثرها انتشارًا ويمكن استخدمها في كثير من المناسبات لانها تستغرق بضع دقائق. 

3- ذيل الحصان المزدوج
أشكال عديده لذيل الحصان ومنها أيضا ذيل الحصان المزدوج ، ويستخدم في المناسبات العامة ويضيف نظرة جذابة.

4- كعكة عالية
تسريحة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع وتستخدم للمشواير الصباحيه منها: الجامعه، النادي والعمل.

5- السنبلة
 تعطي مظهرا لائقا ويمكن استخدامها لكافة المراحل العمرية وتساعد علي إطالة الشعر.

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