5 تسريحات بسيطة للشعر الطويل

كشف موقع بلود سكاي عن 5 تسريحات بسيطه للشعر الطويل ، فالشعر الطويل جذاب يمكن لطريقة تصفيفه أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهرك.
وإليكم الـ 5 تسريحات:
2- ذيل الحصان
من اسرع واسهل التسريحات واكثرها انتشارًا ويمكن استخدمها في كثير من المناسبات لانها تستغرق بضع دقائق.
3- ذيل الحصان المزدوج
أشكال عديده لذيل الحصان ومنها أيضا ذيل الحصان المزدوج ، ويستخدم في المناسبات العامة ويضيف نظرة جذابة.
4- كعكة عالية
تسريحة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع وتستخدم للمشواير الصباحيه منها: الجامعه، النادي والعمل.
5- السنبلة
تعطي مظهرا لائقا ويمكن استخدامها لكافة المراحل العمرية وتساعد علي إطالة الشعر.
وإليكم الـ 5 تسريحات:
1- المموج الهادئ
ويمكن ان تستخدم هذه التسريحات في المناسبات الرسميه لانها تعطي مظهر لائق ، بالاضافه انها لا تستغرق وقتا طويل في إعدادها.
ويمكن ان تستخدم هذه التسريحات في المناسبات الرسميه لانها تعطي مظهر لائق ، بالاضافه انها لا تستغرق وقتا طويل في إعدادها.
2- ذيل الحصان
من اسرع واسهل التسريحات واكثرها انتشارًا ويمكن استخدمها في كثير من المناسبات لانها تستغرق بضع دقائق.
3- ذيل الحصان المزدوج
أشكال عديده لذيل الحصان ومنها أيضا ذيل الحصان المزدوج ، ويستخدم في المناسبات العامة ويضيف نظرة جذابة.
4- كعكة عالية
تسريحة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع وتستخدم للمشواير الصباحيه منها: الجامعه، النادي والعمل.
5- السنبلة
تعطي مظهرا لائقا ويمكن استخدامها لكافة المراحل العمرية وتساعد علي إطالة الشعر.