5 تسريحات بسيطة للشعر الطويل

1- المموج الهادئ

ويمكن ان تستخدم هذه التسريحات في المناسبات الرسميه لانها تعطي مظهر لائق ، بالاضافه انها لا تستغرق وقتا طويل في إعدادها.



2- ذيل الحصان

من اسرع واسهل التسريحات واكثرها انتشارًا ويمكن استخدمها في كثير من المناسبات لانها تستغرق بضع دقائق.



3- ذيل الحصان المزدوج

أشكال عديده لذيل الحصان ومنها أيضا ذيل الحصان المزدوج ، ويستخدم في المناسبات العامة ويضيف نظرة جذابة.



4- كعكة عالية

تسريحة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع وتستخدم للمشواير الصباحيه منها: الجامعه، النادي والعمل.



5- السنبلة

تعطي مظهرا لائقا ويمكن استخدامها لكافة المراحل العمرية وتساعد علي إطالة الشعر.



كشف موقع بلود سكاي عن 5 تسريحات بسيطه للشعر الطويل ، فالشعر الطويل جذاب يمكن لطريقة تصفيفه أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهرك.وإليكم الـ 5 تسريحات: