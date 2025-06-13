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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي: مصر دولة عظيمة لا تقبل فرض سياسة الأمر الواقع

فلسطين
فلسطين
عبد الرحمن سرحان

قال المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب “الوعي”، إن مصر دولة عظيمة ولها سيادة على أراضيها ولا يمكن لأي دولة أو كيان أن يُجبرها على شيء ويفرض عليها سياسة الأمر الواقع.

دعم القضية الفلسطينية 

وأضاف “فايز”، في بيان، أن البعض يُحاول المتاجرة بالقضية الفلسطينية وإظهار مصر في دور المُتخلي أو المتخاذل، والحقيقة أن مصر كانت وما زالت وستظل الداعم الأول والأقوى للقضية الفلسطينية.

وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب “الوعي”، أن دخول هذه قافلة الصمود بهذا الشكل يؤدي إلى توتر وفخ لكي تقع المنطقة الحدودية لمصر في توتر كبير قد يؤدي إلى تهجير أهالي فلسطين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من جميع القوى الوطنية والمواطنين الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، لمواجهة شتى التحديات.

رفض مُخطط التهجير القسري

وأكد أن الموقف المصري من رفض مُخطط التهجير القسري للفلسطينيين ثابت ولن يتغير ولا يقبل المساومة، موضحًا أن محاولات تفريغ القطاع من سكانه يُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية، ومصر كانت ولا تزال الحصن المنيع أمام تنفيذ هذا المخطط، إيمانًا منها بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وأعرب عن كامل دعمه لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، دون أن تغفل لحظة عن حماية أمنها القومي.

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