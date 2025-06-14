ضياء حلمي: إيران يصعب عليها اختراق الأجهزة الأمنية لدى إسرائيل

قال ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه من الصعب للغاية أن يتم اختراق الأجهزة الأمنية لدى إسرائيل، وذلك واضح من المشهد الحالي والسابق، متابعا: هناك فرق تكنولوجي كبير بين إيران وإسرائيل.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن هناك اختراقا أمنيا إسرائيليا لإيران، والدليل على ذلك هو فتح السماء الإيرانية أمام السلاح الجوي الإسرائيلي، متابعا: إيران لديها مسيرات رخيصة الثمن وتراهن على كميتها.

واسترسل: المنطقة العربية لا تتحمل ما يحدث من حروب، ولكن إسرائيل وترامب يريدون أن تتراجع إيران عن أفكارها النووية، أو أن تتنازل السلطة وحكام إيران عن الحكم، بعدما اهتزت القادة والحكام.