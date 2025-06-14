خبير عن الحرب بين إيران وإسرائيل: ما حدث فاق توقعات الجميع

قال خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، إن الدين جزء أساسي من ثقافة الإنسان، وإيران وإسرائيل تستغلان الرموز الدينية خلال الحرب الحالية، متابعا: “ما حدث فاق توقعات المحللين والمتابعين بشكل واضح”.



وأضاف البرديسي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه لم يكن أحد يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بهذا الشكل المباشر، منوها إلى أن إسرائيل تمكنت من خرق الداخل الإيراني حتى تمكنت من استهداف العديد من العناصر الهامة داخل إيران.

واستطرد: “لم يكن أحد يتوقع أن تتمكن إسرائيل من اختراق الاستخبارات الإيرانية والوصل إلى معلومات دقيقة بهذا الشكل”، معقبا: “إيران دولة كبيرة ولها خبرات تمكنها من امتصاص الضربات الإسرائيلية والرد على إسرائيل”.