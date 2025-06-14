إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 200 صاروخ باليستي منذ بداية الهجوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي منذ بدء الهجوم واسع النطاق الذي شنته ضد إسرائيل في الساعات الماضية، في تصعيد غير مسبوق ضمن موجة التوتر المتصاعد بين الطرفين.

200 صاروخ باليستي إيراني استهدفت العمق الإسرائيلي

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الهجوم شمل أنواعًا متعددة من المقذوفات والصواريخ الدقيقة، ما دفع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى الاستنفار الكامل لاعتراض التهديدات القادمة من الأراضي الإيرانية، وسط تقارير عن سقوط بعض الصواريخ داخل مناطق مأهولة.