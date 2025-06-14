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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم، السبت 14-6-2025، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها.

سجل سعر عيار 24 حوالي 5526 جنيها  للبيع و5503 جنيهات للشراء.

بلغ سعر عيار 21 نحو 4835 جنيها للبيع و4815 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 4144 جنيها للبيع و4127 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 14 نحو إلى 3223 جنيها للبيع و3210 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.6 ألف جنيه للبيع و38.520 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3431 دولارا.

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهرين تقريباً، وذلك مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بعد أن شن الكيان الصهيوني ضربات عسكرية على إيران ليزيد التوتر الحالي في الأسواق المالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين تقريباً عند 3444 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3383 دولارو للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3431 دولارا للأونصة.

وارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.5% لينهي الذهب بذلك فترة التذبذب والتداول العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وأيضا استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت الموافق 14-6-2025؛ على مستوى السوق الرسمية.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه إلى نحو 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

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