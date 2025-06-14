حدثت وبالتفاصيل.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بشأن توقعات حرب إيران وإسرائيل

أثارت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعادت نشر مقطع فيديو من لقائها مع الإعلامي عمرو أديب العام الماضي، والذي كشفت فيه عن توقعاتها بخصوص اندلاع مواجهة عنيفة بين إيران وإسرائيل.

وقالت ليلى عبداللطيف، خلال اللقاء: “سيشهد العالم اهتزازًا أمنيًا بين إيران وإسرائيل، وستكون أمريكا في قلب الحدث، لكن من خلال ضربة إسرائيلية في العمق الإيراني من جديد، أراها تحدث في عام 2025”.

وأضافت: “أرى بوادر حرب طاحنة بين إيران وإسرائيل”.

https://www.instagram.com/reel/DK2LqnnS5JV/?igsh=czFsbnVuam5odm02

وأرفقت ليلى عبداللطيف الفيديو بتعليق قائلة: “ما توقعته حدث... وبالتفاصيل”.

وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو، تزامنًا مع تصاعد الهجمات والعمليات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ أمس الجمعة.