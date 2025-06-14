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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي
نتيجة الصف الثالث الإعدادي
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه.

يتاح رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة للطلاب على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

وللوصول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة ، يمكن للطلاب الضغط على: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

حيث يتاح على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة القاهرة ، إمكانية الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس بمجرد اعتمادها من محافظ القاهرة .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. خطوات الاستعلام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة يمكن الاستعلام عنها بشكل مجاني بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة بالخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من هنا
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

كما يمكن الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال خدمة المحادثة الآلية أو 0900 بعد دفع الرسوم المطلوبة

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من كل محافظ في محافظاته قبل إعلانها للطلاب.

وتصدر المحافظات و مديريات التربية والتعليم بيانات رسمية تكشف عن تفاصيل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بلا أخطاء

وشددت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر ، على أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات سوف تعلن بشكل خالي تماما من الأخطاء .

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات يتم مراجعتها بشكل دقيق لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً وخلو نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من أي أخطاء.

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