إيران تنفي استهداف مصفاة تبريز.. وتشغيل الدفاعات الجوية في عدة مدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، أن ما تم تداوله بشأن تعرض مصفاة تبريز النفطية لهجوم جوي لا أساس له من الصحة.

وأكدت المصادر أن الأنباء المتداولة مجرد شائعات، وتهدف إلى إثارة الذعر، نافية وقوع أي أضرار في المنشأة الحيوية.

الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في عدد من المدن، من بينها تبريز وكرمانشاه، وسط ما وصفته بتزايد التهديدات الجوية المحتملة.

وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن إجراءات وقائية لحماية المنشآت الاستراتيجية في البلاد.

اعتقالات على خلفية التعاون مع إسرائيل

كما أفاد الإعلام الإيراني بأنه تم اعتقال 5 أشخاص في مدينة يزد وسط البلاد، بتهم تتعلق بـ التعاون مع إسرائيل. وأوضحت السلطات أن المعتقلين يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة استخباراتية تهدد الأمن القومي، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

مؤشرات على تصاعد التوترات الإقليمية

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، ما يزيد من المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع وتأثيراته على الاستقرار الداخلي في عدة دول بالمنطقة، في وقت تستنفر فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية في طهران لمواجهة أي تطورات مفاجئة.