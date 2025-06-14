فستان جذاب.. مي سليم تستعرض جمالها

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وظهرت مي سليم، مرتدين فستان قصير وجذاب، وجاء الفستان بتصميم لافت مع الوان صيفية مبهجة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم