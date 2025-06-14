موعد انكسار الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية لحالة الطقس في ظل ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات.

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة، وانخفاض قيم ودرجات الحرارة مرة أخرى.

وتوقعت أنه سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية