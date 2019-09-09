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فن

في ذكرى ميلاده .. تعرف على أشهر أعمال أبو الفتوح عمارة الفنية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:05 م
ابو الفتوح عمارة
ابو الفتوح عمارة
نورا نبيل
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة والذي ولد في 9 سبتمبر 1931 ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 66 عامًا.

شارك أبو الفتوح عمارة في بطولة عدد من الأفلام أبرزها العصفور وأنا اللي قتلت الحنش والشياطين والكورة وناصر 56 والأراجوز .

كما شارك أبو الفتوح عمارة في بطولة عدد من المسلسلات أبرزها البخيل وأنا ويوميات ونيس.

أبو الفتوح عمارة هو شقيق الفنانة فاطمة عمارة وقد عمل بالتمثيل لأكثر من ثلاثين عامًا.

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