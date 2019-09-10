الدراسة بكرة .. التعليم توضح حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي لتلاميذ النظام الجديد

نفت وزارة التربية والتعليم من جديد ، صحة كافة الانباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن تعديل موعد بدء الدراسة لرياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي بحيث تبدأ الدراسة 22 سبتمبر بدلا من غدا الاربعاء 11 سبتمبر.



حيث قال وزير التربية والتعليم : هذا الكلام لا اساس له من الصحة ولا نعلم مصدره .



وأكد الوزير أن الدراسة ستبدأ في موعدا دون تغيير غدا الاربعاء 11 سبتمبر 2019 بالنسبة لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي كما أعلنت الوزارة مرارًا .



جدير بالذكر أنه وفقا للخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الاخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ، أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيتمر لمدة 37 أسبوع تقريبا.



وأكدت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الاول فيستمر لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020



أما الفصل الدراسي الثاني ، فيستمر لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020