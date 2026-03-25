تصدّي ناجح.. الدفاعات الجوية الكويتية تُحبط هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان عاجل أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وأعرب الجيش الكويتي في بيانه عن أمله أن يتقيد الجميع بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأربعاء أن طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت، مضيفة أن الجهات المختصة تتعامل مع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث.