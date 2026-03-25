ظلام في إسرائيل.. انقطاع الكهرباء عن نتانيا شمال تل أبيب بعد الهجوم الإيراني

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نتانيا شمال تل أبيب بعد الهجوم الايراني.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء بسماع دوي صفارات الإنذار في دولة الاحتلال، بالقدس والبحر الميت بعد إنطلاق هجوم صاروخي إيراني جديد.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة القدس والضفة الغربية.

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ باليستي جديد من إيران، يستهدف مجدداً منطقة إيلات جنوب إسرائيل.

يأتي ذلك رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة من عدة أطراف لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، وكشف القناة الـ12 العبرية عن وثيقة تتضمن 15 بندا للاتفاق بين واشنطن وطهران.

وكشفت القناة العبرية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود آلية يجري العمل عليها من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموافقة ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران عبر إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر.