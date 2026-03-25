الهجمات تتوالى.. تدمير 4 مُسيّرات استهدفت المنطقة الشرقية في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية، اعتراض 3 مسيرات وتدمير صاروخ باليستي استهدفوا المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج للتحذير من خطر، فيما أعلنت وزارة الدفاع تدمير طائرة مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، في بيان عاجل عدد من التعليمات الواجب اتباعها بعد إطلاق الإنذار من بينها، التزم بالهـ دوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر.