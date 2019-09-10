ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير النفط الهندي: تكلفة مشروع مصفاة مع أرامكو ستزيد عن المتوقع

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:47 م
وزير النفط الهندي:
وزير النفط الهندي: تكلفة مشروع مصفاة مع أرامكو ستزيد عن المت
رويترز
قال وزير النفط الهندي، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة مشروع التكرير والبتروكيماويات الذي يجري تشييده بالتعاون مع أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستزيد عن مستواها الذي كان مخططا له في الأساس والبالغ 45 مليار دولار.

والمشروع الساحلي العملاق البالغة طاقته 1.2 مليون برميل يوميا هو جزء من خطط الهند لزيادة طاقتها التكريرية بواقع 77 بالمئة إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول 2030. ويجري بناء المصفاة في روها على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي مومباي.

وقال دارمندرا برادان للصحفيين في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي "الخطة الأساسية كانت حوالي 45 مليار دولار. ستزيد عن ذلك". وامتنع الوزير عن ذكر القيمة الجديدة.

كانت مصادر أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الهند رفعت التكلفة المقدرة للمشروع بأكثر من 36 بالمئة بعد أن أرغمتها احتجاجات مزارعين على تغيير موقع المصفاة.

وقالت مصادر لرويترز في ذلك الحين إن من المتوقع أن يتكلف المشروع 60 مليار دولار وأن يبدأ العمل في 2025.

وأكد الوزير توقيت بدء التشغيل، مضيفا أنه يجري إحراز تقدم في مسائل أخرى دون التطرق لتفاصيل.

يتنافس منتجو النفط العالميون على دخول الهند لإقامة منفذ مستقر لإنتاجهم وتحقيق أرباح من الطلب القوي المتوقع على البنزين والبتروكيماويات فيها بفضل ارتفاع دخول سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر لـ رويترز: الهند ترفع كلفة مشروع مصفاة مع أرامكو وأدنوك 36%

بتروناس: استئناف العمل فى وحدة تقطير خام بمصفاة سعودية ماليزية

ترشيحاتنا

شرط وحيد من المنتخب الأوكراني للموافقة على خوض ودية أمام الفراعنة

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن سر تتويج الزمالك بـ كأس مصر

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة لـ الابنة أو الابن .. خدمات

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الغردقة بلد ساحلي يعوم على البترول

بـ نظارة شمس غريبة ومكياج جذاب.. شاهد أحدث ظهور لزوجة تامر حسنى

اكتشاف أثري بالصدفة خلال حفر مشروع الصرف الصحي في سوهاج ..صور