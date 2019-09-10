أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى

يصادف اليوم عيد ميلاد الإعلامية المصرية وفاء الكيلانى التى أكملت 47 عاما من عمرها، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر ولازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها.



تتمتع الإعلامية وفاء الكيلانى بأناقة ملفتة، فهى تعتمد على الصيحات الجذابة التى تزيد من جمالها وأنوثتها، وذلك بفضل اختيار قطع الملابس التى تتناسب مع قوامها الرشيق.



تعتمد وفاء الكيلانى فى أغلب الإطلالات على الألوان الغامقة كالأسود والكحلي، وغيرها من الألوان الأخرى وبالأخص عند الظهور بإطلالات كلاسيك، كما تحرص على اختيار تسريحات الشعر وألوان المكياج التى تكشف جمال ملامحها.