فيلم IT: Chapter Two يحقق ثاني أعلى افتتاحية في تاريخ أفلام الرعب

حقق فيلم الرعب IT: Chapter Two إيرادات بلغت 91 مليون دولار عالميًا في أسبوعه الافتتاحي، وبذلك يصبح الفيلم صاحب ثاني أعلى افتتاحية في تاريخ أفلام الرعب، ويتصدر القائمة الجزء الأول من الفيلم IT الذي صدر العام الماضي، وذلك بإيرادات وصلت إلى 123 مليون دولار في الأسبوع الافتتاحي، ليسيطر سلسلة IT على إيرادات أفلام الرعب.



ويحتل المركز الثالث فيلم Halloween بافتتاحية بلغت 76 مليون دولار، ويأتي خلفه في المركز الرابع فيلم Us بمجموع إيرادات بلغ 70 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول، وفي المركز الخامس يحل فيلم The Nun الذي ينتمي إلى عالم The Conjuring وذلك بافتتاحية بلغت 53 مليون دولار، وعلى بعد فارق بسيط منه يأتي الجزء الثالث من سلسلة Paranormal Activity بمجموع إيرادات 52 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي.



وفي المركز السابع يحل فيلم The Conjuring بافتتاحية بلغت حوالي 42 مليون دولار، ويتقاسم المركز الثامن الجزء الثاني من Paranormal Activity والجزء الثاني من The Conjuring وذلك بمجموع إيرادات يقدر بـ40 مليون دولار لكلٍ منهما، وخلفهما يأتي الجزء الثاني من سلسلة Insidious بافتتاحية تقدر بـ39 مليون دولار. وفي المركز العاشر يحل فيلم The Grudge بافتتاحية بلغت 38 مليون دولار.



وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 27 عامًا على مواجهتهم الأولى مع الوحش بينيوايز، مكالمة هاتفية مدمرة تجمع أعضاء نادي الخاسرين مرة أخرى. هكذا تدور أحداث فيلمIt Chapter Two والتي يخوضها مجموعة من الشباب الناضجين الذين لم يعودوا أطفالًا مثلما كان الحال في الجزء الأول It، و ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز (UMP).