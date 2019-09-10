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أخبار العالم

قرقاش: ما تفعله قطر مؤسف.. والتصعيد لن يفيد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:06 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
حسام رضوان
أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن أسفه عما يصدر عن الإعلام القطري، مشددا على موقف الرباعي العربي بشأن إرهاب الدوحة.

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن:"موقف دول المقاطعة الأربع وعلى رأسها الإمارات واضح لم يتغير، والذي يتحدث عن ضرورة أن تراجع قطر مواقفها بشأن دعم الإرهاب".

وأضاف: "نتابع ما تبثه قطر عبر قنواتها، وهو يأتي ضمن العديد من خطوات التصعيد، الذي لا يفيد قطر".

وتابع: "ما تنشره يعمق أزمتها ويساهم في عزلتها، وموقفها الحالي وما تثبه مؤسف في حقيقة الأمر بشكل كبير".

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