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فن

بدون مكياج.. نانسى عجرم تلفت الأنظار.. الجمهور: جمال رباني

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:53 ص
نانسى عجرم
نانسى عجرم
شروق حمدى
نشرت المطربة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" صورة جديدة .

و ظهرت نانسى عجرم فى الصورة دون مكياج حيث لفتت انظار متابعيها .

و علقت نانسى عجرم على الصورة قائلة:" قناعة ثم ابتسامة .. لا تحتاج الحياة اكثر من ذلك".

و تفاعل متابعو نانسى عجرم مع الصورة معلقين :
ما شاء الله جمال ربانى , جميلة بطبعيت كتير احلى , محلاكى نانسى.

يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".

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