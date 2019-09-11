بدون مكياج.. نانسى عجرم تلفت الأنظار.. الجمهور: جمال رباني

نشرت المطربة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" صورة جديدة .و ظهرت نانسى عجرم فى الصورة دون مكياج حيث لفتت انظار متابعيها .و علقت نانسى عجرم على الصورة قائلة:" قناعة ثم ابتسامة .. لا تحتاج الحياة اكثر من ذلك".و تفاعل متابعو نانسى عجرم مع الصورة معلقين :ما شاء الله جمال ربانى , جميلة بطبعيت كتير احلى , محلاكى نانسى.يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".