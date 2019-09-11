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حوادث

اوهمهم ببنائها.. تلاميذ يتجمهرون أمام مدرستهم المهدومة بنجع حمادي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:25 م
تلاميذ مدرسة يتجمهرون
تلاميذ مدرسة يتجمهرون
يوسف رجب
تجمهر تلاميذ مدرسة سلاجة الابتدائية بنجع حمادي، أمام مدرستهم ، اعتراضًا على هدمها دون توفير بديل مناسب لهم.

شارك فى التجمهر أولياء أمور الطلاب، اعتراضًا على نقل أبنائهم إلى مدرسة بعيدة عن مقر إقامتهم وتكبيدهم مبالغ مالية كبيرة.

وكان مقاول نصاب قد أوهم الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أنه وكيل مجموعة اماراتية للمقاولات، وأنهم سوف يتبرعون بهدم و بناء ٣ مدارس، وتم الإتفاق على مدارس "سلاجه الابتدائية، القناوية الابتدائية والشطيبة الابتدائية" وتم هدمها بعد الحصول على الموافقات اللازمة، إلا أن النصاب استولى على مخلفات هدم المدارس وهرب.

هدم المدارس الثلاث، وعدم بنائها تسبب في حالة من الاستياء والسخط بين أولياء الأمور، وهو ما دفع الإدارة التعليمية لاختيار ٣ مدارس بديلة كحل مؤقت لحسن بناء المدارس من جديد.

وإثر ذلك قرر محافظ قنا، إحالة عدد كبير من المسئولين بالتربية والتعليم، للتحقيق معهم بشأن الواقعة والوقوف على ملابساتها، مع تكليف أجهزة الأمن بضبط المقاول المذكور.
اوهمهم ببنائها.. تلاميذ يتجمهرون أمام مدرستهم المهدومة بنجع حمادي
اوهمهم ببنائها.. تلاميذ يتجمهرون أمام مدرستهم المهدومة بنجع حمادي

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