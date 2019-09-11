الآثار تبدأ حفائر الإنقاذ بقرية كوم اشقاو في سوهاج..صور

بدأت وزارة الآثار في أعمال حفائر إنقاذ بقرية كوم اشقاو بمركز طما شمال محافظة سوهاج، وذلك بعد العثور على بقايا بناء من الحجر الجيري أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي بالقرية.



وقال د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن حفائر الإنقاذ سوف تقوم بالحفر الأثري للمنطقة والقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة مكونات ما تم العثور عليه من بلوكات أثرية.



حيث تم العثور علي جدار حجري يمثل الركن الشمال الشرقي من مبني، جدرانه بسمك 2.30 متر، وأساسات تزيد عن الخمسة صفوف.



كما وجد على أحد الكتل بقايا منظر يمثل آلهة الأقاليم حابى وأخرى مزينة بنقوش زخرفية مما يرجح أنها تخص معبد أو مقصورة.

