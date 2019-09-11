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فن

قبل حفل زفافهما.. 5 مشاهد تلخص قصة حب هنا الزاهد واحمد فهمى

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:40 م
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمى
أحمد البهى
يحتفل الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني..

وفى السطور التالية نكشف عن ابرز 5 مشاهد من قصة الحب التى جمعت بينهما ..

1- اللقاء الاول بينهما كان فى العرض الخاص لفيلم حرب كرموز، حيث التقى الزوجان هناك.

2- الفنان علي ربيع كان صاحب الفضل فى معرفة الزوجين ببعضهما البعض ، حين كانت هنا الزاهد وشقيقتها بصحبة علي ربيع فى احد المطاعم وتعرفا على بعضهما.

3- قامت والدة احمد فهمى بطلب يد هنا الزاهد من والدتها اثناء اجتماع عائلى دون اتفاق مسبق.

4- أكد أحمد فهمى ان شقيقه كريم فهمى ، اول من شجعه على زواجه من هنا الزاهد.

5- اجتمع الثنائى فى عمل وحيد هو الواد سيد الشحات.

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