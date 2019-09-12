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فن

نيللى كريم تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة زفافهما

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمى
منار نور
هنأت الفنانة نيللى كريم هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة حفل زفافهما.

ونشرت نيللى كريم صورة العروسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نيللى كريم على الصورة: "مبروووووك ياحبيبى ..ربنا يوفقكو".

واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.

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