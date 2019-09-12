نيللى كريم تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة زفافهما

هنأت الفنانة نيللى كريم هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة حفل زفافهما.
ونشرت نيللى كريم صورة العروسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت نيللى كريم على الصورة: "مبروووووك ياحبيبى ..ربنا يوفقكو".
واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.
ونشرت نيللى كريم صورة العروسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت نيللى كريم على الصورة: "مبروووووك ياحبيبى ..ربنا يوفقكو".
واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.