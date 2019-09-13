لكل اسم حكاية.. من بوش إلى مركز ناصر.. يضم أشهر مئذنة وأديرة وصناعة الكليم والشيلان

يعد مركز ناصر أحد أهم مراكز محافظة بني سويف، من الناحية التاريخية، حيث يمتد تأسيسه إلى العصر القبطي وأطلق عليه في مصر القديمة " ش ابهوت "، وأطلق عليه الأقباط اسم " بوشين " وبعد الفتح العربي الإسلامي أطلق العرب علي المدينة " بوش " ثم أطلق عليها حديثا"ناصر" نسبة ً إلى الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر.



فتحت بوش على يد القائد" ابن قبيس " بمساعدة الأهالي الذين ذاقوا الكثير من بطش الرومان وظلمهم، مما جعلهم يستقبلون الجيش العربي الإسلامي بتلهف وحماس بالغ وقدموا لهم المساعدات من عتاد و مؤن مستهدفين طرد الروم من الصعيد ومصر كلها، وقد زارها الرحالة العربي ابن بطوطة وقال إنها تشتهر بالتجارة، وأن أهلها يعملون بصناعة الكليم والشيلان، ولا تزال المدينة تشتهر بهذه الحرفة حتى الآن وإن تراجعت شهرتها .



المعالم

دير ابو إسحاق المعروف بدير الحمام :



يرجع دير الحمام إلى القرن الرابع الميلادى وينسب إلى القديس الأنبا أبو إسحق ويقع الدير شمال غرب بنى سويف بالقرب من مدينة اللاهون.



كنيسة الأنبا انطونيوس بناصر

تقع بمدينة ناصر على بعد كم من بنى سويف وهى كنيسة ذات طراز متميز حيث بنيت على طراز كنيسة القيامة بفلسطين.



كنيسة الأنبا بولا بناصر"228- 343 م "

من القرن 18 م اتخذها الرهبان مقرا لهم . يوجد كنيسة بها ثلاث هياكل القبلى للسيدة العذراء والأوسط للأنبا بولا والبحرى وكرسى الأسقف فى الناحية البحرية ويرجع نسبة إلى القديس بولا الذى ولد بالإسكندرية.



مئذنة الجامع الكبير بدلاص الأثرية



يرجع تاريخ هذه المئذنة إلى العصر الفاطمي وكانت ضمن مبنى الجامع الكبير بدلاص الذى لم يتبق منه أي أثر إلا المئذنة ويصل ارتفاعها إلى 14 مترا وهى عبارة عن مبنى ثماني الشكل مكون من أربعة طوابق تحليها زخارف من الجص تمثل مجموعة من محاريب.





في عام 1950 م، صدر قرار من وزير الداخلية بإنشاء مركز جديد بمديرية بني سويف، يكون مقره ناحية بوش، ويسمى مركز بوش ويتكون من خمس عشرة بلدة من بلاد مركز بني سويف وهي الحمام، المنصورة، البرج، كوم أبو خلاد، بهبشين، بني زايد، الشناوية، بوشر الحرجة، منشأة هديب، غيط البحاري، الزيتون، طحا بوش، دلاص، دنديل، بالإضافة إلى خمس بلاد من مركز الواسطى، وهي النواميس، بني خليفة، طنسا الملق، الرياض، بني عدي.



وفي عام 1960 أصبح عدد قرى مركز ناصر 19 قرية فقط، نظرًا للتعديلات حيث أعيدت قرية النواميس إلى مركز الواسطى، كما كانت فصلا عن مركز بوش، بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960م.



وفي تعداد عام 1976 أصبح المركز يتكون من 20 قرية نظرًا للتعديلات الآتية: استبدال اسم مركز شرطة ناصر بدلا من مركز شرطة بوش، بقرار وزير الداخلية رقم 409 لسنة 1968م.



ضمت قرى أشمنت، كفر الجزيرة، منشأة الشركة، جزيرة أبو صالح إلى مركز ناصر، فصلًا عن مركز الواسطى، بقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1968م، ألغيت قريتا الشناوية وبني زايد، من جدول القرى وأصبحتا من مكونات مدينة ناصر التي تغير اسمها من مدينة بوش إلى مدينة ناصر بالقرار الجمهوري رقم 1743 لسنة 1967م.



وفي تعداد 1986 حتى عام 2005 لم تحدث تعديلات إدارية جديدة وأصبح المركز يتكون إداريا من مدينة ناصر عاصمة المركز، و20 قرية، و5 وحدات محلية قروية، وهي اشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، الحمام، و86 عزبة ونجعًا من التوابع.



مشاهير وأعلام مركز ناصر



خرجت المدينة العديد من المشاهير والعلماء، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر أسامة عبد الله محمد علي النحاس، زعيم حزب الوفد، من مواليد الشناوية، وأحمد مصطفى محمد زيدان، وزير المعارف سنة 1950، من مواليد الشناوية، وكذلك الشيخ أبو القاسم بن بجيج، عالم الحديث والفقه من مواليد دلاص، والإمام أبو جعفر الطحاوي، رئيس المذهب الحنفي بمصر من مواليد طحا بوش، والكابتن محمد إبراهيم لطيف وشهرته "محمد لطيف"، وهو شيخ المعلقين الرياضيين من مواليد الزيتون.



والشيخ عبد الله الحمامي، من فقهاء المنطق والعلوم العربية، من مواليد قرية الحمام، والجدة تيتل قائدة معركة علي بهلول ضد الإنجليز عام 1919 مواليد عزبة امبيشي، والشيخ مصطفى أبو يوسف الحمامي، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة من مواليد الحمام، والشيخ حسين بركات، أحد علماء الأزهر ومن أقطاب التصوف بمصر، من مواليد الزيتون.



وكذلك الدكتور علي عبد الواحد وافي، مؤسس علم الاجتماع من مواليد الحمام، والدكتور جابر جاد عبد الرحمن، رئيس جامعة القاهرة عام 1969 من مواليد دلاص، وعبد الفتاح البراوي، المحامي مؤرخ بني سويف من مواليد بوش وغيرهم من المشاهير.