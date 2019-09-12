تفاصيل ترميم قصر محمد علي في شبرا الخيمة..صور

كشف العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية تفاصيل اعمال الترميم الجارية حاليًا في مبنى الفسقية بقصر محمد علي بشبرا الخيمة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،حيث أعد الدراسات اللازمة مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة.



واوضح العميد هشام سمير ، أنه تم حتي الان الانتهاء من تنظيف وصيانة وحدات الاضاءة بنسبة تصل إلى 65%، و الانتهاء من اعمال التظيف الميكانيكي والكيميائي للاعمدة الرخامية والاسقف الجصية المزخرفة للاروقة والحجرات، و اعمال فك ارضية البحيرة من بلاطات رخامية وكشافات الاضاءة واعمال الميكانيكا والصيانة بنسبة 50%، و اعمال الترميم للسقف الجمالوني ومعالجة الواح الخشب الداخلية للاسقف بنسبة 50%.

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واضاف:كما تمت تجهيز الاسقف لاعمال الترميم الدقيق و إعادة الألوان لأصلها الاثري بعد الانتهاء من اعمال الترميم الانشائي للسقف الجمالوني بنسبة 45%، والانتهاء من اعمال الترميم الدقيق للمجري الرخامي لحوض الفسقية بنسبة 70 %.