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أخبار البلد

البيئة: البدء فى جمع المخلفات المنزلية في أوقات محددة بكفر الشيخ

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:40 م
جمع المخلفات المنزلية
جمع المخلفات المنزلية
حنان توفيق
بدأت وزارة البيئة ومحافظة كفر الشيخ فعاليات تنفيذ مبادرة جمع المخلفات المنزلية في توقيت محدد يوميا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، ضمن مبادرة تحسين منظومة الجمع والنقل للمخلفات بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والذى تنفذه وزارة البيئة فى المحافظات الأربع (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا) للنهوض بمنظومة النظافة الجديدة.

وانطلقت شارة البدء من حى غرب مدينة كفر الشيخ والذى يضم ما يقرب من 1200 وحدة سكنية وتجارية من خلال توعية المواطنين بجمع المخلفات المنزلية فى أوقات محددة من الساعة 8 م وحتى الساعة 8 ص بهدف الحد من تراكم القمامة والقضاء على المقالب العشوائية بالمحافظة، وذلك كنموذج تجريبي سيتم متابعته وتقييمه تمهيدا للتوسع فى باقى أحياء ومدن المحافظة وتكوين مجلس أمناء بالمنطقة بمشاركة كل الأجهزة المعنية للأشراف على خدماتها.

اكدت الوزارة على استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التابع للوزارة للبدء فى تنفيذ المبادرة، مع ضرورة تحقيق المشاركة المجتمعية للشباب والجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين بدور المبادرة في الحد من تراكم المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة وحتى يشعر المواطن بالتغيير. 

وتتضمن المبادرة إلى جانب الجانب التوعوي تقسيم مناطق الخدمة بالمحافظة وتوزيع المعدات والعمالة وتحديد الأدوار والمسئوليات ووضع برنامج للمتابعة بالإضافة الى خطة زمنية مقترحة للتنفيذ من خلال الإدارات المعنية ووحدات إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

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