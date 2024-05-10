صحة الأسنان.. تعليمات هامة للسيدات قبل الحمل

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدراسات االعلمية الحديثة تؤكد أن نظافة الفم والأسنان تؤثر على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والدماغ.

تتسبب البكتريا المسببة فى تسوس الأسنان وإلتهابات اللثة فى حدوث أزمات قلبية, سكتة دماغية, ارتفاع ضغط الدم, مرض السكر, الولادة المبكرة,أورام الكلى و البنكرياس و إلتهابات العيون و المفاصل.

تعليمات هامه للحوامل