صحة الأسنان.. تعليمات هامة للسيدات قبل الحمل

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدراسات االعلمية الحديثة تؤكد أن نظافة الفم والأسنان تؤثر على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والدماغ.
تتسبب البكتريا المسببة فى تسوس الأسنان وإلتهابات اللثة فى حدوث أزمات قلبية, سكتة دماغية, ارتفاع ضغط الدم, مرض السكر, الولادة المبكرة,أورام الكلى و البنكرياس و إلتهابات العيون و المفاصل.
تعليمات هامه للحوامل
- يجب مراجعة طبيب الأسنان قبل حدوث الحمل وإزالة الجير ومعالجة التهاب اللثة والعناية الفموية الجيدة في المنزل لتجنب الحامل التعرض لالتهاب اللثة اأثناء الحمل.
- يجب أن تتجنب الحامل تناول الأدوية دون إستشارة طبيب الأسنان لأن بعض الأدوية مثل التتراسيكلين يؤدى إلى ظهور لون داكن فى أسنان الطفل عند ظهورها فى الفم.
- تجنب التدخين و المهدئات.
- تجنب التعرض لأشعة الأسنان الا في حالة الضرورة القصوى فقط وعندها يجب استخدام العازل الرصاص للأم الحامل وذلك حتى تتجنب ظهور تشوهات عند الجنيين مثل شق الشفه وسقف الحنك (الشفة الأرنبية) وكذلك تشوهات فى شكل الأسنان وعددها.