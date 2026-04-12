يمر بأزمة صحية حرجة.. السيد حافظ يناشد بالتدخل لعلاج سامي عبد الحليم

كتب المؤلف السيد حافظ، منشورا عبر فيسبوك، ناشد من خلاله المسئولين بالتدخل في علاج الفنان سامي عبد الحليم.

وكتب السيد حافظ، عبر فيسبوك: «الفنان القدير والدكتور سامي عبد الحليم، أحد رموز المسرح المصري الأصيل، والذي تخرج على يديه أجيال من الفنانين والمبدعين الذين أسهموا في بناء المسرح والفن المصري على مدى عقود. هذا الفنان الذي أفنى عمره في خدمة الثقافة المصرية، والذي كُرِّم بإطلاق اسمه على الدورة الحادية والأربعين من مهرجان المسرح العالمي، يمر الآن بأزمة صحية حرجة بعد تعرضه لجلطة في المخ.. إنه يقيم حاليًا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي (المستشفى الجديد)، بالطابق ٨ - غرفة ١٨، حيث تم نقله إلى وحدة العناية المركزة».

وتابع: «حالته ما زالت تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة ومتابعة دقيقة، مع حاجة ماسة إلى جلسات علاج طبيعي وتأهيلي مستمر لاستعادة الحركة والقدرة على النطق، بالإضافة إلى معاناته من مشاكل مرتبطة بمرض السكري تؤثر على أعصابه الطرفية».

وأضاف: «إن مثل هذا التدخل الإنساني يعكس قيمة الوفاء لأبناء مصر الذين خدموا هويتنا الثقافية، ويطمئن الشعب أن قيادته لا تنسى من أسهموا في بناء مصر الفنية والمسرحية».

واختتم: «اللهم اشفِ عبدك سامي عبد الحليم شفاءً لا يغادر سقمًا، وأعده إلى أهله وتلاميذه وجمهوره بصحة وعافية كاملة.. تحيا مصر».

يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم تخرج في كلية دار علوم عام ١٩٧١، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣، وحصل على الدكتوراه في فنون الإخراج المسرحي من إسبانيا عام ١٩٩٢.

وشارك في عدد كبير من المسرحيات؛ حوالي ٨٠ مسرحية، منها ٣٥ عرضا بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات "المحاكمة" و"الحارس" و"منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل.

كما شارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلا عن أدواره المميزة في الدراما، حيث جسد شخصية "بيرم التونسي" في مسلسل “أم كلثوم”.