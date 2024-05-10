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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بنسب تصل لـ 30 %..

بعد قرار الحكومة| انخفاض جديد فى أسعار السلع .. ومفاجأة لهؤلاء التجار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

انخفاض أسعار السلع ..تعمل الدولة جاهدة من قبل الحكومة خلال الآونة الأخيرة على خفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي يحتاجها المواطن بشكل يومي  على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30% ، الأمر الذي سينعكس على المواطن البسيط و الفئات غير القادرة، إلى جانب مواجهة جشع بعض التجار وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر فى كثير من الأوقات.

 

في هذا الصدد  استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، وأكد متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام.

 

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الحكومة تُعلن عن خطوات جديدة لخفض أسعار السلع

خطوات جادة لخفض أسعار السلع


وجه رئيس الوزراء بالاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، مؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.


عقوبات احتكار السلع


وفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                                                                                 

 وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

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