الحكومة تُعلن عن خطوات جديدة لخفض أسعار السلع

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، وأكد متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام.

اتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعار السلع

ووجه رئيس الوزراء بالاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، مؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.

جاءت توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع عقده مساء الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريرا تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية.

وحقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.