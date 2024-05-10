عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تُعلن عن خطوات جديدة لخفض أسعار السلع

صدى البلد

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، وأكد متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام.

اتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعار السلع

ووجه رئيس الوزراء بالاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، مؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.

جاءت توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع عقده مساء الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريرا تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية.

وحقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

ترشيحاتنا

نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن

مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة

لا تقل عن سنة.. عقوبة مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام

سنن الجمعة الأولى من ذي القعدة 1445.. بـ 8 أمور تبيضّ صحيفتك وتمحى خطاياك

عبده يحيى : منافسة غزل المحلة على لقب الدوري حق مشروع

لماذا سددت الفنانة نسرين طافش 4 مليون جنيه في المحكمة ؟ .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-