تصل لـ 35%|كاتب صحفي: زيادة غير مسبوقة في موازنة العام المالي 24/25

قال أحمد سعد، الكاتب الصحفي، إن موازنة العام المالي 24/25 يوجد بها نسبة زيادة تبلغ حوالي من 30 لـ 35 % بما يتجاوز 50 مليار جنيه في السنة، مؤكدًا أن هذا لم يحدث من قبل.



15 مليار جنيه

وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الجمعة، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة تبلغ حوالي 15 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حيث يحصل الفرد على كافة الخدمات الطبية بشكل مجاني.

وأشار أحمد سعد، الكاتب الصحفي إلى أن هناك 63 مليون مواطن تحت رعاية التأمين الصحي، تتحمل الدولة 95% من تكلفة علاجهم، لافتًا إلى أن يتم تقديم خدمة التطعيمات مجانًا من قبل الدولة المصرية لكافة الوافدين.