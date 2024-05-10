البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن واقعة في شرق عدن باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً ، اليوم الجمعة، عن واقعة على بعد 195 ميلاً بحرياً من شرق عدن باليمن ولم توضح الهيئة طبيعة الواقعة.

وأصدر عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، تحذيراً خطيراً، يشير إلى تصعيد جديد في الصراع الدائر بالبحر الأحمر.

وأعلن الحوثي أن الجماعة ستستهدف بشكل نشط السفن المرتبطة بتوريد أو نقل البضائع إلى إسرائيل، بغض النظر عن وجهتها المقصودة.

العدوان الإسرائيلي على رفح

ويأتي هذا الإعلان ردا على ما وصفه الحوثي بـ"العدوان الإسرائيلي على رفح" جنوب قطاع غزة.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية يمثل تهديد الحوثيين تكثيفاً كبيراً في تكتيكاتهم، وهو ما يمثل ما أشار إليه الحوثي بـ "المرحلة الرابعة من التصعيد".