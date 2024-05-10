عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن واقعة في شرق عدن باليمن

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً ، اليوم الجمعة، عن واقعة على بعد 195 ميلاً بحرياً من شرق عدن باليمن ولم توضح الهيئة طبيعة الواقعة.

التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 195 ميلا من شرق عدن

ميليشيات الحوثي تعلن استهداف ثلاث سفن إسرائيلية في خليج عدن والبحر العربي|تفاصيل

وأصدر عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، تحذيراً خطيراً، يشير إلى تصعيد جديد في الصراع الدائر بالبحر الأحمر.

وأعلن الحوثي أن الجماعة ستستهدف بشكل نشط السفن المرتبطة بتوريد أو نقل البضائع إلى إسرائيل، بغض النظر عن وجهتها المقصودة.

العدوان الإسرائيلي على رفح

ويأتي هذا الإعلان ردا على ما وصفه الحوثي بـ"العدوان الإسرائيلي على رفح" جنوب قطاع غزة.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية يمثل تهديد الحوثيين تكثيفاً كبيراً في تكتيكاتهم، وهو ما يمثل ما أشار إليه الحوثي بـ "المرحلة الرابعة من التصعيد".

التجارة البحرية البريطانية التجارة البحرية البريطاني هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية هيئة عمليات التجارة البحرية هيئة عمليات عدن اليمن الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

أجواء خماسينية .. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

سي إن إن تكشف عن مطلب لحركة حماس قبل توقف المفاوضات

وزير التجارة التركي: حظر الاستثمار مع إسرائيل مستمر حتى وقف إطلاق النار

رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مقر أونروا في القدس

إصابة 11 شخص في انزلاق طائرة.. مطار السنغال يعلق رحلاته الجوية

حزب الله اللبناني يعلن مصرع أحد عناصره على طريق القدس

حماس عادت للمناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في غزة

في نطاق ضيق .. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

ترشيحاتنا

ماتوا حاضنين بعض .. مصرع أب وصغيرته في حريق شقة بمنشأة القناطر

القومي للتغذية يكشف إرشادات للحصول على طعام آمن

باسم سمرة: نفسي أقدم شخصية إسماعيل يس فى عمل فني

سنن صلاة الجمعة.. مركز الأزهر يشرح الأدلة عليها

الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية|تفاصيل

الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-