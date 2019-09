بملابس تنكرية.. إنجي المقدم تهنئ صديقها بعيد ميلاده

نشرت الفنانة انجي المقدم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام" صور لها عديدة في البوم بعدة اطلالات لتهنئة صديقها بعيد ميلاده



وظهرت انجي باطلالة تنكرية بملابس لامعة بفستان بني بقماش مطرز من اللون النحاسي ومفتوح من الظهر، واعتمدت انجي قناع علي وجهها بالريش الموف.



واخفت انجي ملامحها بهذا القناع ، في حين انها نشرت العديد من الصور في نفس الالبوم تجمعها مع صديقها وكتبت انجي علي الصور You are the best friend anyone would ever wish for and the brother I never biologically had



. Blessed to have you in our lives ya Sherio Berio. Happiest Birthday Habibi ربنا يسعد ايامك كلها ❤