بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

حلت مساء يوم الأثنين الفنانة أيتن عامر برفقة شقيقتها الفنانة القديرة وفاء عامر في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس.



أطلت أيتن خلال الحلقة بإطلالة جذابة وعصرية، حيث ارتدت فستان من علامة bcbgmaxazria.



واتسم فستان أيتن عامر بأنه طويل وذا أكمام مكشوفة وجمع بين اللون الأبيض والأسود، وقد بلغ سعر الفستان ما يقرب من ٣٥٠ دولار بعد الخصم أي ما يقرب من ٥٧٠٠ جنيه مصري.



واعتمدت الفنانة ايتن عامر علي خصلات شعرها الطويل المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية.



