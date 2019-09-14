باسلوب الخطف.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة باسلوب الخطف بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وردت معلومات لضباط قسم شرطة المطرية، من احد أصحاب محال الهواتف المحمولة بدائرة القسم، مفادها قيام شخصان بعرض هواتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطهما، وتبين انهما" أ. ص" ، 19 سنة، عاطل و، "ع. و" ، 18 سنة، عاطل وبحوزتهما 5 هاتف محمول مجهولى المصدر.



بمواجهتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف " وأقرا بسرقتهما للمضبوطات بذات الإسلوب ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهما بالسرقة ، وأمر اللواء محمد مصنور مدير الأمن بتحرير المحاضر اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

