دنيا سمير غانم تفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في مهرجان الفضائيات العربية

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بحصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية لعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية.



ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها عبر خاصية "story" إنستجرام وعلقت عليها قائلة "شكرا جمهور القنوات الفضائية العربية جائزة أفضل ممثلة كوميدي 2019".



وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جريئة للغاية، مرتدية فستانا أزرق مكشوف الظهر ويأخذ قصة الكتف وكتف، وهو ما اعتبره البعض أنه فستان جرئ والأخر نال إعجابه.



وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.