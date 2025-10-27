قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي

أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ عن سقوط مروحية قتالية من طراز "سي هوك MH-60R" ومقاتلة "إف-18 سوبر هورنت" تابعتين لحاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه بحر الصين الجنوبي، وفقًا لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وذكر بيان صادر عن الأسطول أن الحادث الأول وقع عند الساعة 2:45 بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، حين سقطت المروحية التابعة لسرب المروحيات القتالية البحرية رقم 73 المعروف باسم Battle Cats أثناء تنفيذها عمليات روتينية من على متن الحاملة. 

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من إنقاذ طاقم المروحية المؤلف من ثلاثة أفراد دون إصابات.

وأضاف البيان أنه بعد أقل من ساعة، في حوالي الساعة 3:15 بعد الظهر، تحطمت مقاتلة ثنائية المقعد من طراز "إف-18 سوبر هورنت" تابعة لسرب المقاتلات رقم 22 الملقب بـ Fighting Redcocks أثناء تحليقها من على متن الحاملة نفسها.

وأكدت البحرية الأمريكية أن الطيارين تمكنا من القفز بسلام، وتم إنقاذهما من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة لمجموعة القتال الحاملة رقم 11، مشيرة إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات خطيرة في الحادثين.

