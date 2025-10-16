قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
أخبار العالم

تنحي قائد القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي بالتزامن مع التصعيد مع فنزويلا

الأدميرال ألفين هولسي
الأدميرال ألفين هولسي

صرح مسؤولان أمريكيان لصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس بأن القائد العسكري المشرف على هجمات البنتاجون المتصاعدة ضد القوارب في البحر الكاريبي، والتي تقول إدارة ترامب إنها تُهرّب المخدرات، سيتنحى عن منصبه.

يغادر الضابط، الأدميرال ألفين هولسي، منصبه كرئيس للقيادة الجنوبية الأمريكية، التي تُشرف على جميع العمليات في أمريكا الوسطى والجنوبية، في الوقت الذي حشد فيه البنتاجون بسرعة نحو 10 آلاف جندي في المنطقة، فيما يصفه بمهمة رئيسية لمكافحة المخدرات والإرهاب.

ولم يتضح سبب مغادرة الأدميرال هولسي الآن، بعد أقل من عام على توليه منصبه، وفي خضم أكبر عملية في مسيرته المهنية التي استمرت 37 عامًا.

رفض البيت الأبيض التعليق ولم تُعلّق وزارة الدفاع على الفور.

منذ أوائل سبتمبر، قصفت قوات العمليات الخاصة الأمريكية ما لا يقل عن خمسة قوارب قبالة الساحل الفنزويلي، يقول البيت الأبيض إنها كانت تُنقل المخدرات، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا. 

أوضح المسؤولون الأمريكيون سرًا أن الهدف الرئيسي هو إزاحة نيكولاس مادورو، الزعيم الاستبدادي لفنزويلا، عن السلطة.

لكن مجموعة من المتخصصين في القوانين التي تحكم استخدام القوة شككوا في ادعاء إدارة ترامب بأنها تستطيع قتل الأشخاص المشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات بشكل قانوني، مثل قوات العدو، بدلًا من اعتقالهم ومحاكمتهم ووفقًا للقانون المحلي، لم يُصرّح الكونجرس بأي نزاع مسلح.

وفقًا للقانون الدولي، لكي تُصنّف جماعة غير حكومية كطرف مُحارب في نزاع مسلح - أي أنه يُمكن استهداف أعضائها بالقتل بناءً على وضعهم فقط، وليس بسبب أي فعل مُحدد يقومون به - يجب أن تكون "جماعة مسلحة منظمة" ذات هيكل قيادة مركزي، وتُشارك في أعمال عدائية.

يُصبح الأدميرال هولسي، أحدث قائد في سلسلة تضم أكثر من اثني عشر قائدًا عسكريًا، كثير منهم من ذوي البشرة الملونة والنساء، تركوا وظائفهم هذا العام وقد طُرد معظمهم من قِبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أو أُجبروا على ترك وظائفهم.

أقال هيجسيث رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز كيو براون الابن، وهو أسود البشرة؛ وأول امرأة تتولى قيادة البحرية، الأدميرال ليزا فرانشيتي؛ وممثلة الجيش الأمريكي في اللجنة العسكرية لحلف الناتو، نائبة الأدميرال شوشانا تشاتفيلد كما أقال الفريق جيفري أ. كروس، رئيس وكالة استخبارات الدفاع.

في أغسطس أعلن الجنرال ديفيد ألفين، الضابط الأعلى رتبة في القوات الجوية، أنه سيتقاعد مبكرًا - بعد عامين من ولايته الممتدة لأربع سنوات.

ولم يتضح يوم الخميس من سيخلف الأدميرال هولسي، الذي زار هذا الأسبوع جزر أنتيغوا وبربودا وغرينادا.

تأتي أنباء رحيل الأدميرال بعد يوم من نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يفيد بأن إدارة ترامب قد أذنت سرًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عملية سرية في فنزويلا.

أقرّ ترامب يوم الأربعاء بأنه أذن بالعملية السرية، وقال إن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية.

تأتي كل هذه التطورات في الوقت الذي يُخطط فيه الجيش الأمريكي لتصعيده المُحتمل، مُعدّاً خياراتٍ لينظر فيها ترامب، بما في ذلك توجيه ضربات داخل فنزويلا.

في حين أن الأدميرال هولسي كان أعلى مسؤول عسكري يُشرف على الضربات العسكرية، إلا أن قرار تنفيذها كان مدفوعاً من البيت الأبيض، بينما نفذت قوات العمليات الخاصة الضربات نفسها.

برّرت إدارة ترامب هجماتها على مُهرّبي المخدرات المُشتبه بهم بأنها دفاعٌ عن النفس في وقتٍ تُسجّل فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً في وفيات الجرعات الزائدة لكنّ ارتفاع حالات الجرعات الزائدة كان مدفوعاً بالفنتانيل، الذي يأتي من المكسيك، وليس من أمريكا الجنوبية.

