أخبار العالم

خرق جديد للهدنة.. الطيران الإسرائيلي يمطر جنوب لبنان بصواريخ مدمّرة

ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على عدد من المناطق في خرق جديد لوقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله - المتمركز في جنوب لبنان - خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن جيش الاحتلال نفذ غارات عنيفة في جنوب لبنان يسمع صداها في مدينة صيدا، مضيفة أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.

وأضافت أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.

وأوضحت أن الطائرات الإسرائيلية ألقت عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا.

وقالت إن انفجار الصواريخ أحدث دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.

